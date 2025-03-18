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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، تبينهًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة من يوم غد إلى الأحد وتشتد غزارتها يومي الجمعة والسبت، وتشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
من جهته أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة لمثل هذه الحالات.
من جهته أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة لمثل هذه الحالات.