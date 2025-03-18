شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، تبينهًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة من يوم غد إلى الأحد وتشتد غزارتها يومي الجمعة والسبت، وتشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.من جهته أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة لمثل هذه الحالات.