شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. ضبط موقعين مخالفين في الرويس واتلاف 28 ألف منتج تبغ مخالف والان نبدء بالتفاصيل

مستودع غير نظامي

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة، انه وبالتعاون مع الجهات المعنية، عن ضبط موقعين مخالفين في حي“الرويس”، حيث تمت مصادرة أكثر من 28,000 وحدة من منتجات التبغ المخالفة، وضبط كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية المخصصة للاستعمال الشخصي والمعدات المستخدمة في تقليد بلد المنشأ، وذلك ضمن جهودها المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في المحافظة.وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة الميدانية في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، وبلدية العزيزية الفرعية، وفرق الضبط الميداني، ضبطت شقة جرى استغلالها بشكل غير نظامي لتخزين منتجات ”التبغ“، حيث تمت مصادرة أكثر من 3,000 منتج مخالف لأنظمة الضريبة، وإتلاف أكثر من 25,000 وحدة من منتجات ”التبغ“ مجهولة المصدر.أضافت الأمانة أنه جرى ضبط شقة أخرى تُستخدم كمستودع غير نظامي، حيث جرى ضبط كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية المخصصة للاستعمال الشخصي، إلى جانب معدات تُستخدم في تقليد بلد المنشأ وتوزيعها في الأسواق.وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات البلاغات الرسمية، حرصًا على سلامة السكان وضمان التزام الأسواق بالاشتراطات النظامية.