شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس إريتريا تتصل بالعلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ رسالة خطية من الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، خلال استقباله لوزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح.
حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الإفريقية صقر القرشي.
وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، خلال استقباله لوزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح.
العلاقات الثنائيةوجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الإفريقية صقر القرشي.