شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| نصيحة رمضانية.. 4 نصائح لمرضى الربو لأداء عمرة آمنة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أهم النصائح الطبية

حبوب الكورتيزون كإجراء احترازي

الدمام - شريف احمد - قدم الدكتور موفق طيب، الأستاذ المشارك في طب الأسرة وأمراض الحساسية بجامعة جدة، حزمة من الإرشادات الطبية الضرورية لمرضى الربو الذين ينوون أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تمكينهم من أداء الشعائر الدينية براحة وأمان.وأكد الدكتور طيب على ضرورة اتخاذ مرضى الربو لاحتياطات خاصة لضمان سلامتهم أثناء العمرة، خاصة في ظل تزامنها مع شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أهمية شرب كميات كافية من السوائل خلال فترة الإفطار لتجنب الجفاف الذي قد يؤثر سلباً على حالتهم الصحية.ونصح بأداء العمرة في الفترة المسائية قدر الإمكان، لتفادي التعرض لأشعة الشمس القوية خلال النهار، والتي قد تزيد من صعوبة التنفس.وشدد الدكتور طيب على أهمية الجانب الوقائي الدوائي، حيث أوصى مرضى الربو بأخذ جرعتين من بخاخ الربو قبل التوجه لأداء المناسك، مع التأكيد على ضرورة اصطحاب البخاخ معهم لاستخدامه عند الحاجة.وأضاف أنه من الحكمة أيضاً حمل حبوب الكورتيزون كإجراء احترازي، موضحاً أنه في حال حدوث ضيق شديد في التنفس، - لا قدر الله - نتيجة الزحام أو غيره من العوامل، يمكن للمعتمر تناول حبتين من الكورتيزون والتوجه فوراً إلى أقرب مركز طبي لطلب المساعدة.واختتم الدكتور طيب حديثه بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي من هذه النصائح هو تمكين مرضى الربو من أداء العمرة بأمان وطمأنينة، متمنياً للجميع صياماً مقبولاً وعمرة ميسرة وصحة وعافية.