شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: نجاح خطة أول جمعة في رمضان بالحرمين بفضل التكامل مع الشركاء والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الخدمات

الدمام - شريف احمد - شهد المسجد الحرام والمسجد النبوي تدفقًا كثيفًا من المعتمرين والمصلين لأداء أول صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك، وسط أجواء إيمانية وروحانية غامرة، حيث امتلأت أروقة وأدوار الحرمين وساحاتهما بالمصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى، وسط منظومة خدمات متكاملة تهدف إلى تيسير أداء العبادات وتعزيز التجربة الإيمانية للقاصدين.وأعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح الخطة التشغيلية التي أعدّتها الرئاسة بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيدًا بالتنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية والمنظومة الدينية وشركاء النجاح لضمان انسيابية الحركة، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمصلين والمعتمرين.وأشار إلى أن الخطة التشغيلية ركّزت على تعزيز الخدمات الإثرائية والدعوية، إضافةً إلى تنظيم الحشود وفق أعلى المعايير لضمان راحة القاصدين وتمكينهم من أداء عباداتهم بسلاسة.وعملت الرئاسة ووكالاتها المتخصصة على تقديم حزمة من البرامج الدينية والتوعوية، حيث تم تكثيف الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية في رحاب الحرمين الشريفين، إلى جانب تفعيل المبادرات التوعوية عبر الوسائل الرقمية والشاشات التفاعلية التي تساهم في نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الإسلامية.كما تضمنت الخدمات المقدمة، توفير مصاحف مترجمة، وترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية، إضافة إلى خدمات السقيا، وتوزيع وجبات الإفطار للصائمين في أجواء تسودها الطمأنينة والخشوع.وشملت الاستعدادات تكثيف جهود الفرق الميدانية، وتنظيم الدخول والخروج عبر المسارات المخصصة، إلى جانب توفير خدمات النقل الترددي لتسهيل وصول المصلين إلى المسجدين الشريفين. كما تم تعزيز التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزوار والمعتمرين خلال الشهر الفضيل.وتواصل الرئاسة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تقديم أعلى معايير الخدمة لضيوف الرحمن، مع الالتزام بتقديم تجربة استثنائية تتناسب مع قدسية المكان وعظمة المناسبة، مما يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير كل السبل التي تضمن راحة قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.