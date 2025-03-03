شكرا لقرائتكم خبر عن صور| 9 مارس.. بدء تطوير طريق القشلة بالشرقية لتحسين انسيابية المرور والان نبدء بالتفاصيل

مراحل المشروع

تطوير البنية التحتية

الالتزام بإرشادات السلامة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية، عن بدء تنفيذ مشروع تطوير طريق الملك سعود بن عبد العزيز القشلة، وذلك ابتداء من يوم الأحد 9 رمضان 1446 هـ الموافق 9 مارس 2025م، والذي يأتي ضمن جهودها في تحسين جودة شبكة الطرق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.ويشمل المشروع على عدة مراحل لتطوير الطريق الممتد من تقاطعه مع طريق الملك فيصل الساحلي، إلى تقاطعه مع طريق الأمير سلطان من خلال استحداث وتعديل نقاط للالتفاف، إضافة إلى إغلاق إشارة تقاطع الملك فهد بن عبد العزيز، وذلك ضمن خطة الأمانة الهادفة إلى رفع كفاءة الطرق، وتقليص زمن الرحلة، وتعزيز السلامة المرورية من خلال حلول هندسية مناسبة تسهم في تقليل الازدحام وتحسين تدفق المركبات بشكل أكثر سلاسة.وقالت الأمانة بأن هذه الأعمال تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030 التي تركز على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في تعزيز معايير الأمن والسلامة المرورية وتقليل نقاط الازدحام التي تؤثر على حركة السير اليومية.ودعت جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واتباع الإرشادات التحذيرية التي وضعت في مواقع العمل لضمان سلامتهم وسلامة العاملين، منوهة بأنها تستقبل كافة الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بالمشروع عبر مركز البلاغات 940 وذلك لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة وجودة عالية.يذكر أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التطويرية التي تعمل عليها الأمانة للارتقاء بشبكة الطرق وتحسينها.