انطلق كالصاروخ وانفجر.. شاهد خزان غاز يودي بحياة أم وأبنائها في لبنان!

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 مارس 2025, 9:06 صباحاً

هزَّ انفجارٌ مروّعٌ بلدة الدوسة – عكار شمالي لبنان، حيث تحوَّل معمل غاز إلى كتلة من اللهب والدخان الكثيف بعد انفجار صهريج محمّل بالغاز. وتسبَّب الانفجار في مقتل امرأة سورية وثلاثة من أطفالها، وإصابة طفل رابع، وفقاً لوسائل إعلام لبنانية. وحسب موقع "الحرة"، انطلق الخزان بالسيارة كالصاروخ وانفجر، وتطايرت شظايا الحديد والزجاج في كل الاتجاهات، بينما غطى اللهب السماء، وانتشرت سحب الدخان الأسود فوق المنطقة. وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وعملت على إخماد النيران لمنع انتشارها إلى المناطق المجاورة، وسط استنفارٍ أمني لمتابعة التطورات والتحقيق في أسباب الانفجار، كما تولى الصليب الأحمر اللبناني نقل المتوفين والمصاب إلى مستشفيات في المنطقة. كما حضر الجيش إلى المكان، وأفادت معلومات بأن سبب الانفجار يعود إلى تسرُّب غاز.

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