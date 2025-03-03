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بالأماكن.. ما العربات المتاحة داخل المسجد الحرام خلال رمضان؟

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

بالأماكن.. ما العربات المتاحة داخل المسجد الحرام خلال رمضان؟

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الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين وجود العديد من العربات المتاحة خلال موسم رمضان في المسجد الحرام، لخدمة ضيوف الرحمن.
وأوضحت عبر حسابها بمنصة "إكس" مساء أمس، تفاصيل وأماكن هذه العربات، وهي كالآتي:

العربات اليدوية المجانية

مواقعها:

اليدوية المطورة المدفوعة

مواقعها:
  • المسعى الأرضي ( باب 14 ).
  • المسعى الدور الأول سلم الأرقم (باب (16).
  • الساحة الغربية جسر الشبيكة باب (64).
  • الساحة الجنوبية بجوار دورة مياه (2).

العربات الكهربائية الكبيرة

مواقعها:
  • الساحة الغربية جسر الشبيكة باب (64).
  • جسر أجياد ( باب 4 ).
  • سلم أجياد من الدور الأول بجوار ( باب (4).
سعر الخدمة:
  • الطواف 50 ريالًا
  • السعي: 50 ريالًا
  • مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحجز المباشر للعربات من خلال نقاط موزعة في الساحات.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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