شكرا لقرائتكم خبر عن بالأماكن.. ما العربات المتاحة داخل المسجد الحرام خلال رمضان؟ والان نبدء بالتفاصيل

العربات اليدوية المجانية

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين وجود العديد من العربات المتاحة خلال موسم رمضان في المسجد الحرام، لخدمة ضيوف الرحمن.وأوضحت عبر حسابها بمنصة "إكس" مساء أمس، تفاصيل وأماكن هذه العربات، وهي كالآتي:

مواقعها:

اليدوية المطورة المدفوعة

المسعى الأرضي ( باب 14 ).

المسعى الدور الأول سلم الأرقم (باب (16).

الساحة الغربية جسر الشبيكة باب (64).

الساحة الجنوبية بجوار دورة مياه (2).

العربات الكهربائية الكبيرة

الساحة الغربية جسر الشبيكة باب (64).

جسر أجياد ( باب 4 ).

سلم أجياد من الدور الأول بجوار ( باب (4).

الطواف 50 ريالًا

السعي: 50 ريالًا

مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة.

مواقعها:مواقعها:سعر الخدمة:وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحجز المباشر للعربات من خلال نقاط موزعة في الساحات.