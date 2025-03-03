شكرا لقرائتكم خبر عن بالأماكن.. ما العربات المتاحة داخل المسجد الحرام خلال رمضان؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين وجود العديد من العربات المتاحة خلال موسم رمضان في المسجد الحرام، لخدمة ضيوف الرحمن.
وأوضحت عبر حسابها بمنصة "إكس" مساء أمس، تفاصيل وأماكن هذه العربات، وهي كالآتي:
وأوضحت عبر حسابها بمنصة "إكس" مساء أمس، تفاصيل وأماكن هذه العربات، وهي كالآتي:
العربات اليدوية المجانية
مواقعها:
اليدوية المطورة المدفوعةمواقعها:
- المسعى الأرضي ( باب 14 ).
- المسعى الدور الأول سلم الأرقم (باب (16).
- الساحة الغربية جسر الشبيكة باب (64).
- الساحة الجنوبية بجوار دورة مياه (2).
العربات الكهربائية الكبيرةمواقعها:
- الساحة الغربية جسر الشبيكة باب (64).
- جسر أجياد ( باب 4 ).
- سلم أجياد من الدور الأول بجوار ( باب (4).
- الطواف 50 ريالًا
- السعي: 50 ريالًا
- مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة.