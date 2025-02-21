شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى السعودي للإعلام.. مبادرات الموارد البشرية تحظى بتفاعل واسع والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات المنتدى السعودي للإعلام

المنتدى السعودي للإعلام

الحملة الوطنية للتدريب "وعد"

تطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الإعلامية

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، مشاركتها في المنتدى السعودي للإعلام 2025.واستمر على مدى ثلاثة أيام، وشهد حضورًا لافتًا من قبل الخبراء الإعلاميين وصناع المحتوى.واستعرضت الوزارة خلال مشاركتها أبرز منجزاتها الإعلامية واستراتيجيتها الاتصالية، إلى جانب تقديمها العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي تهدف إلى إثراء المشهد الإعلامي، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم استدامة هذه المبادرات.وحظيت مبادرة "تطوع بخبرتك" التي أطلقتها الوزارة بتفاعل واسع من رواد المنتدى، مسجلة أكثر من 1200 دقيقة من التطوع الاحترافي في المجال الإعلامي.وذلك بمشاركة أكثر من 20 قياديًا ومستشارًا وخبيرًا إعلاميًا، قدّموا جلسات استشارية فردية، نقلوا خلالها خبراتهم المهنية للجيل الإعلامي الجديد.وفي إطار تعزيز التأهيل المهني لقطاع الإعلام، أتاحت الوزارة لآلاف الزوار فرصة الاطلاع على بيانات دقيقة حول المهارات ذات الأولوية في المجال الإعلامي، من خلال جناح مخصص لمبادرة "مسوح المهارات".وأكدت أهمية المبادرة في تطوير بيئة العمل، وتوجيه البرامج التدريبية والتعليمية وفق الاحتياجات الفعلية للقطاع الإعلامي، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتأمين فرص عمل أكثر توافقًا مع متطلبات السوق.وحققت الحملة الوطنية للتدريب "وعد" نجاحًا ملحوظًا خلال المنتدى، باستقطاب أكثر من 370 متدربًا في المجال الإعلامي، عبر برنامجها التدريبي الافتراضي "أساسيات الظهور الإعلامي"، الذي حصل المشاركون فيه على شهادات معتمدة بعد اجتيازهم متطلباته.كما نظّمت "وعد" ورشتي عمل حضورية، ركزت الأولى على مهارات الإعلام الحديث، فيما تناولت الثانية إستراتيجيات بناء العلامة التجارية الشخصية.إلى جانب ذلك، أتيحت للزوار فرصة التسجيل في خمس دورات تدريبية متخصصة في الإعلام، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة في قطاع التدريب الإعلامي.وضمن استراتيجيتها الإعلامية في المنتدى، قدمت الوزارة إحصائيات أداء إعلامي بارزة، وتجاوز عدد المشاهدات على منصاتها المختلفة 80 مليون مشاهدة.فيما بلغ عدد متابعي حساباتها الرسمية أكثر من 6 ملايين شخص، مما يعكس نجاحها في تحقيق التفاعل المجتمعي، وترسيخ الشفافية والتواصل الفعّال مع الجمهور.وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مشاركتها في المنتدى السعودي للإعلام 2025 تأتي في إطار التزامها المستمر بدعم تطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الإعلامية، ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل.وذلك بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من مهنية وتأثير الإعلام السعودي محليًا وإقليميًا.