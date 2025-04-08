الخليج اليوم .. رئيس الدولة يبحث العلاقات مع رئيس إقليم كردستان العراق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه مع نيجيرفان بارزاني - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - مختلف جوانب العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة وإقليم كردستان خاصة، وإمكانيات تنمية التعاون وتوسيع آفاقه بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار المستدامين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وكان نيجيرفان بارزاني قد وصل إلى أبوظبي في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله في مطار البطين..معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من كبار المسؤولين.