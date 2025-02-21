انت الان تتابع عبدالله الحسيني يحتفل بعقد قرانه في محافظة بارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 فبراير 2025, 5:37 مساءً

احتفل عبدالله بن قحطان الحسيني الشهري بعقد قرانه على كريمة الشيخ أحمد بن حسين البارقي – رحمه الله –، وذلك في محافظة بارق وسط أجواء مليئة بالفرح والسعادة، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن شهوان شيخ قبيلة بني حسين، وعدد من شيوخ قبائل بارق ووجهاء المجتمع. وتلقى الحسيني التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء الذين شاركوه هذه المناسبة السعيدة. "الخليج 365" تتقدم له بأطيب التهاني، متمنية له حياة زوجية سعيدة مليئة بالمودة والسرور.

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