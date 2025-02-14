شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: إدارة الأمن المجتمعي تصون الوطن وتحفظ كرامة الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إنه بدعم القيادة -أيدها الله- لكل ما فيه أمن الوطن وحفظ كرامة الإنسان، جاء توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- باستحداث "الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص"، لتعزيز الأمن المجتمعي، ومكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وحماية المجتمع وتحقيق أمنه وسلامته واستقراره.
كانت وزارة الداخلية أعلنت استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة.
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كانت وزارة الداخلية أعلنت استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة.
مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاصويأتي استحداث وزارة الداخلية "الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، لدعم إسهامات المملكة العربية السعودية في تعزيز جهود حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم، محليًا وإقليميًا ودوليًا.
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