السعودية | “سيف” و “iot squared” توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز أمن أجهزة الإنترنت في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّعت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة (iot squared)، مذكرة تفاهم للتعاون في تقديم حلول إنترنت الأشياء المبتكرة والآمنة في المملكة.

وتجمع هذه الشراكة الإستراتيجية بين نقاط القوة لدى كلتا الشركتين لتطوير خدمات متطورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن الوطني.

وتحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك بيع الخدمات المتبادلة، وتطوير حلول أمان إنترنت الأشياء الجديدة، والاستفادة من نقاط القوة لدى كل طرف لمعالجة فجوات القطاع.

كما ستركز الشراكة أيضًا على إنشاء عرض موحد من خلال دمج خبرة شركة (سيف) في مجال الأمن مع التقنيات المتقدمة لدى شركة (iot squared).

وستعمل كلتا الشركتين معًا لإنشاء أساس قوي للشراكات المستقبلية، مع التركيز على المبادرات المشتركة ذات العلامة التجارية وتطوير الخدمات القابلة للتطوير، وتنظيم ورش العمل لمناقشة إنشاء اتفاقية رئيسة للمشاريع الجارية المقبلة.

وتشير هذه الشراكة إلى رؤية مشتركة للإسهام في تطوير البنية التحتية الآمنة لشركة (iot squared) والنمو التكنولوجي الشامل داخل المملكة العربية السعودية.

وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون الشركتان للاستفادة من التكنولوجيا وحلول الأمن المتكاملة للتوسع في صناعة الأمن في المملكة العربية السعودية. وستعمل الشراكة على البحث في تطبيقات تكنولوجيا الأمن الجديدة وتطوير عرض الأمن كخدمة (SaaS) المصمم خصيصًا للعملاء الرئيسيين.

وستضع كلتا الشركتين إستراتيجية مشتركة لطرح المنتجات في السوق، ودمج حلول مثل إدارة معلومات الأمن المادي (PSIM) ومراقبة الفيديو كخدمة (VSaaS) وكاميرات المراقبة المغلقة (CCTV) والأنظمة غير المأهولة وتقنيات الأمن الأخرى.

ويؤكد هذا التعاون الالتزام المتبادل بتطوير قطاعي الأمن والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، وتعزيز البنية التحتية للأمن الوطني.

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