انت الان تتابع اختبارات سقوط جديدة لهاتف "سامسونج جلاكسي إس 25 ألترا".. كيف كان أداؤه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2025, 8:17 صباحاً

أجر عددٌ من الصفحات والحسابات المتخصّصة اختبارات سقوط جديدة لهاتف "سامسونج جلاكسي إس 25 ألترا" الأحدث عالمياً. وتمثل الاختبار الجديد في سقوط هاتف "جلاكسي إس 25 ألترا" من على ارتفاع 182 سنتيمتراً تقريبا على أرضية من الخرسانة باستخدام أدوات آلية وليس أيدي بشرية. وفشل الهاتف في اختبار إسقاطه على وجهه من هذا الارتفاع، حيث تحطم الزجاج الموجود أعلى الشاشة وتوقفت الشاشة عن العمل تماما بعد السقوط؛ ما جعل الهاتف غير صالح للاستخدام. وعند اختبار سقوط الهاتف من هذا الارتفاع على جانبه، تعرّض إطار التيتانيوم لبعض الخدوش، ولكنه كان سليماً، فيما ظلت الأزرار تعمل بكامل طاقتها. وعند اختبار إسقاط الهاتف من هذا الارتفاع على ظهره تحطم الزجاج الخلفي، لكن الهاتف ظل يعمل بعد ذلك. وكانت شركة "كورنينج" المطوّرة لزجاج "جوريلا أرمور 2" المستخدَم في "جلاكسي إس 25 ألترا" قد قالت إن الشاشة والزجاج الخاص بها سيصمدان في حال السقوط من ارتفاعٍ يصل إلى 2.2 متر، مشيرة إلى أنها اختبرت ذلك على سطح "يشبه الخرسانة".

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