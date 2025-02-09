"عش بصحة": ابدأ صباحك بحصة فاكهة.. طاقة وحيوية ليوم نشيط

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت منصة التوعية الصحية بوزارة الصحة "عش بصحة"، أهمية تناول الفواكه في بداية اليوم، مشيرة إلى أنها تمنح الجسم طاقة وحيوية تساعد على النشاط طوال اليوم.

وأكّدت المنصة، عبر حسابها على إكس، أن بدء الصباح بحصة من الفاكهة يسهم في تعزيز الصحة العامة، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، إضافة إلى دورها في تحسين الهضم وتعزيز المناعة.

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