"الزكاة والضريبة" تضرب بقوة.. إحباط محاولة تهريب 11.3 كلجم من "الشبو" عبر منفذ البطحاء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 أبريل 2025, 10:43 صباحاً

تمكّنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب 11.3 كيلوغرام من مادة "الشبو"، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. وأوضحت الهيئة بأنه عند خضوع إحدى الشاحنات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الشبو، مُخبأة في أجزاء متفرقة في الشاحنة. وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص. وأكّدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات. ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب, ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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