شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 100 برنامج إثرائي.. تفاصيل خطة "موهبة" لصيف 2025 والان نبدء بالتفاصيل

برامج نوعية

برامج موهبة الإثرائية

توجيه الطلبة

مناقشات تفاعلية

الدمام - شريف احمد - عقدت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" السبت، لقاءً تحضيريًا لرؤساء ورئيسات البرامج الإثرائية، ضمن خطتها الاستراتيجية للاستعداد المبكر لانطلاق البرامج الصيفية لعام 2025، بحضور الأمين العام المكلف للمؤسسة د. خالد الشريف.وشارك في اللقاء أكثر من 100 من رؤساء البرامج من مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز جاهزيتهم وتنسيق الجهود لضمان تقديم تجربة تعليمية إثرائية متكاملة ومتميزة للطلبة الموهوبين في مختلف المسارات الأكاديمية والبحثية.وأكد الشريف، أن اللقاء يجسد التزام "موهبة" الراسخ بتقديم برامج نوعية تسهم في تنمية قدرات الطلبة، وتلبي طموحاتهم المعرفية من خلال رفع جاهزية الكوادر التربوية والإدارية والتكامل مع الشركاء في التنفيذ.وأوضح أن المؤسسة تواصل جهودها في تطوير بيئة تعليمية محفزة وآمنة تعزز من المهارات الإبداعية والمعرفية للطلبة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء رأس مال بشري وطني متميز.وانطلقت أعمال اللقاء بورشة أولى ضمن برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية والعالمية، برئاسة مديرة البرامج الإثرائية الصيفية أضواء العقيل، وناقشت الورشة آليات التخطيط الأكاديمي للمناهج والأنشطة وتطوير مهارات الفرق التربوية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في إدارة فرق العمل والبرامج التعليمية.وأكدت العقيل أن الورشة تمثل انطلاقة مهمة نحو رفع جاهزية الفرق الأكاديمية، مشيرةً إلى أن التخطيط المدروس والتدريب المتخصص ينعكسان إيجابًا على جودة البرامج، ويضمنان تقديم تجربة ثرية وفعالة للطلبة الموهوبين.وركزت الورشة الثانية ضمن برنامج موهبة الإثرائي البحثي برئاسة مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار أنس الحنيحن، على بناء قدرات المشرفين البحثيين من خلال التدريب على آليات توجيه الطلبة لإجراء أبحاث علمية متقدمة وفق منهجيات دقيقة وأخلاقيات علمية رصينة.وأوضح الحنيحن أن إعداد فرق الإشراف يمثل حجر الزاوية في نجاح البرامج البحثية، مضيفًا أن الورشة تهدف إلى تمكين الطلبة من تنفيذ مشاريع علمية مبتكرة والمشاركة بها في المحافل المحلية والدولية بمعايير عالية.وتضمنت الورشتان مناقشات تفاعلية مثمرة، استعرض خلالها المشاركون أبرز التحديات التي واجهتهم في الأعوام السابقة وتبادلوا التجارب الناجحة لضمان توحيد جودة البرامج وتحقيق أقصى استفادة للطلبة المشاركين.يذكر أن الورشة التحضيرية عُقدت بحضور قيادات البرامج من مختلف الجهات التعليمية والمؤسسات الشريكة، في إطار التحضيرات المكثفة لإطلاق النسخة المقبلة من برامج "موهبة" الإثرائية، التي ستُنفذ حضوريًا وافتراضيًا في عدد من الجامعات والمراكز البحثية والمدارس النموذجية بمختلف مناطق المملكة.وتؤكد "موهبة" من خلال هذه الجهود حرصها الدائم على الارتقاء بالعملية التعليمية للطلبة الموهوبين، عبر بيئات غنية بالتجربة والمعرفة تُسهم في إطلاق طاقاتهم وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الوطني والدولي.