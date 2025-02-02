السعودية | مكة المكرّمة وجدة الأعلى بـ 34° وحائل الأدنى بـ 2°.. “الأرصاد” يكشف درجات الحرارة المسجّلة اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مكة المكرّمة وجدة الأعلى بـ 34° وحائل الأدنى بـ 2°.. “الأرصاد” يكشف درجات الحرارة المسجّلة اليوم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المسجّلة، اليوم الأحد، في عددٍ من مدن المملكة، حيث تصدّرت مكة المكرّمة وجدة القائمة بأعلى درجة حرارة بلغت 34° مئوية، فيما سجّلت حائل أدنى درجة حرارة بـ 2° مئوية.
وبحسب بيانات الأرصاد، بلغت درجات الحرارة العظمى في جازان 30°، تليها نجران 24°، ثم الرياض 19°، وأبها 20°، في حين سجّلت المدينة المنوّرة 23°.
أما أقل المدن حرارة، فشملت تبوك 20 درجة وسكاكا 18°، وعرعر 17°، وبريدة 16°.
يُذكر أن بعض الخليج 365 يشهد أجواءً غائمة جزئياً، مع توقعات بارتفاعٍ تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المُقبلة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط