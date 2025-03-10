شكرا لقرائتكم خبر عن زادت 100 ضعف.. أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

واردات الأسلحة الثقيلة

الولايات المتحدة تتصدر

الدمام - شريف احمد - قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من الغزو الروسي واسع النطاق.وذكر المعهد البحثي المرموق أن واردات أوكرانيا من الأسلحة زادت بمقدار 100 ضعف تقريبًا عند المقارنة بفترتي السنوات الخمس السابقتين.وتشير بيانات سيبري إلى حجم الأسلحة التي جرى تسليمها وليس إلى قيمتها المالية.ونظرًا إلى أن هذا الحجم يمكن أن يختلف بشكل كبير من عام إلى آخر، فإن الباحثين يقارنون في هذه الحالة الفترتين الممتدتين من 2020 إلى 2024 مع 2015 إلى 2019.وتمثل أوكرانيا الآن 8ر8% من إجمالي حجم واردات الأسلحة الثقيلة، والتي تشمل الدبابات والمقاتلات والغواصات وغيرها من المعدات العسكرية المماثلة.وعلى مدى 5 سنوات، تحتل الهند المركز الثاني بنسبة 3ر8%، تليها قطر 8ر6%، وباكستان بنسبة 6ر4%.وبحسب التقرير، قدمت ما لا يقل عن 35 دولة أسلحة إلى أوكرانيا، وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بنسبة 45% من إجمالي الأسلحة المستوردة، تليها ألمانيا 12% وبولندا (11%).وكانت الإدارة الأمريكية أوقفت أخيرًا المساعدات العسكرية لأوكرانيا في إطار جهود الرئيس دونالد ترامب لإنهاء النزاع.وأشار باحثو سيبري إلى أن عدم اليقين في السياسة الخارجية الأمريكية يعد أحد الدوافع الرئيسية وراء زيادة الدول الأوروبية لإنفاقها الدفاعي.وبرغم أن الاتجاه العالمي شهد انخفاضًا في توريد الأسلحة بنسبة 6ر0% على الأقل، فإن واردات الأسلحة الأوروبية زادت بنسبة 155% مقارنة بفترتي السنوات الخمس السابقتين.