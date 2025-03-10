شكرا لقرائتكم خبر عن صور | مطارات ألمانيا يصيبها الشلل بسبب الإضرابات.. وتضرر 9 آلاف رحلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقائب متراكمة، ولوحة إلكترونية متوقفة، ومطارات يغيب عنها هدير ما كينات الطائرات، هذا هو حال المطارات الألمانية الرئيسية التي بدأت فيها الإضرابات منتصف ليل الأحد.

يأتي هذا بعد أن دعت نقابة "فيردي" موظفي الخدمات العامة وموظفي الخدمات الأرضية وأمن الطيران إلى الإضراب لمدة 24 ساعة في نزاعين منفصلين حول الأجور.

كما ستنظم إضرابات في المرافق التي تديرها الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية خلال هذا الأسبوع، وفقا لما أعلنه متحدث باسم النقابة.



جولة جديدة من مفاوضات الأجور



ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من مفاوضات الأجور في بوتسدام، بالقرب من برلين، يوم الجمعة المقبل.

ويهدف الإضراب إلى شل حركة النقل الجوي في معظم أنحاء ألمانيا، حيث تتوقع رابطة المطارات الألمانية إلغاء أكثر من 3400 رحلة طيران، مما سيؤدي إلى تعطل سفر 510 آلاف راكب وفق الجدول الزمني المخطط له.

وسيشارك في إضراب القطاع العام الذي تم التخطيط له منذ يوم الجمعة، موظفون من قطاع الأمن الجوي، بما في ذلك العاملون في تفتيش الركاب، ومراقبة الأفراد والبضائع والشحنات، وكذلك في مناطق الخدمات.

ويجري حاليًا التفاوض على اتفاقية عمل جماعية جديدة لهم، حيث تم تحديد الجولة القادمة من المفاوضات يومي 26 و27 مارس الجاري.



ووفقًا لهيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، تجري حوالي 6 آلاف حركة طيران يوميًا في المطارات الألمانية، إلى جانب 3 آلاف رحلة أخرى تعبر المجال الجوي الألماني.

ودعت نقابة "فيردي" موظفي القطاع العام والعاملين في الخدمات الأرضية، بما في ذلك عمال التنظيف، وتحميل الأمتعة، وتزويد الطائرات بالوقود في المطارات الرئيسية، ومنها فرانكفورت (أكبر مطارات ألمانيا)، وميونخ، وشتوتجارت، وكولونيا/بون، ودوسلدورف، ودورتموند، وهانوفر، وبريمن، وهامبورج، وبرلين-براندنبورج، ولايبزج -هاله.



وفي فرانكفورت، لن يتمكن الركاب من الصعود إلى الطائرات، ومن المرجح أن تتأثر الرحلات العابرة (الترانزيت)، وفقا لما صرحت به شركة تشغيل المطار "فرابورت". ومن المقرر أن ينظم العمال في المطار تجمعا احتجاجيا خلال اليوم. ووفقًا لهيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، تجري حوالي 6 آلاف حركة طيران يوميًا في المطارات الألمانية، إلى جانب 3 آلاف رحلة أخرى تعبر المجال الجوي الألماني.ودعت نقابة "فيردي" موظفي القطاع العام والعاملين في الخدمات الأرضية، بما في ذلك عمال التنظيف، وتحميل الأمتعة، وتزويد الطائرات بالوقود في المطارات الرئيسية، ومنها فرانكفورت (أكبر مطارات ألمانيا)، وميونخ، وشتوتجارت، وكولونيا/بون، ودوسلدورف، ودورتموند، وهانوفر، وبريمن، وهامبورج، وبرلين-براندنبورج، ولايبزج -هاله.وفي فرانكفورت، لن يتمكن الركاب من الصعود إلى الطائرات، ومن المرجح أن تتأثر الرحلات العابرة (الترانزيت)، وفقا لما صرحت به شركة تشغيل المطار "فرابورت". ومن المقرر أن ينظم العمال في المطار تجمعا احتجاجيا خلال اليوم.

تضرر 9 آلاف رحلة جوية