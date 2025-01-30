شكرا لقرائتكم خبر عن سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية المالديف والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله خليل.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك العجالين.