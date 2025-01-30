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سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية المالديف

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله خليل.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية المالديف 3
سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية المالديف 4

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك العجالين.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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