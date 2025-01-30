استقبال المعتمرين بميناء ينبع

استقبلت المديرية العامة للجوازات، عبر ميناء ينبع التجاري، ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة من جمهورية مصر العربية، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة. وأكدت «الجوازات» تسخير إمكاناتها كافة، لدعم المواقع المخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن بالكوادر البشرية المؤهلة بلغات مختلفة، والأجهزة التقنية الحديثة، منوِّهةً بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.



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