شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| بعروض الدرونز.. تدشين الهوية الجديدة لموسم جدة والان نبدء بالتفاصيل

موسم جدة

الدمام - شريف احمد - دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، الأربعاء، الهوية الجديدة لموسم جدة، خلال حفل أقيم في “نادي جدة لليخوت”، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء ومسؤولي الجهات ذات العلاقة، وسط عروض ضوئية مذهلة بتقنية الدرونز.وتعكس الهوية الجديدة لموسم جدة روح المدينة البحرية، حيث استُلهمت من نجم البحر، رمزًا لدور جدة كبوابة رئيسية للبحر الأحمر.فيما تجسد ألوانها النابضة بالحياة حيوية المدينة ودفئها، تأكيدًا على هوية “جدة غير”، المدينة الاستثنائية التي تمزج بين الإنسان، الثقافة، والبحر، لتصنع تجربة فريدة من نوعها.ويهدف موسم جدة إلى تقديم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تسهم في تعزيز مكانة المدينة كوجهة ترفيهية وسياحية رائدة في المنطقة، عبر تجارب غنية تمتد على مدار العام.كما يسعى الموسم إلى توفير بيئة نابضة بالحياة لسكان جدة وزوارها، من خلال دعم التنوع الاقتصادي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وفتيات المملكة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية.