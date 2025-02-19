تمكين 80 فتاة لقيادة البرامج الكشفية

أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «للتدريب» رئيس لجنة نواب محافظ المؤسسة، الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، أن المؤسسة حرصت في إطار إستراتيجيتها على تمكين المرأة كأكبر قطاع لتأهيلها للقيادة والمشاركة في البرامج التدريبية والتطويرية، والأنشطة المجتمعية والتقنية والثقافية والرياضية، والفعاليات والمناسبات المختلفة، ومنها المناسبات الكشفية بهدف تأهيل الفتيات من الكليات التقنية للبنات، وإعداد جيل جديد من المرشدات والقيادات الكشفية النسائية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مسابقة التميز الكشفي التقني والإبداع الحرفي 2025، بتنظيم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، وبإشراف الإدارة العامة للأنشطة، بمشاركة 80 متدربة ومدربة في مسارات المسابقة الثلاثة، وهي المسار الكشفي، ومسار التقنية لخدمة الحرف اليدوية لتزامن المسابقة مع عام الحرف اليدوية 2025م، والمسار البيئي المستدام، على أرض الكلية التقنية للبنات بعنيزة، وكذلك إقامة دراسة كشفية تأسيسية للشارة الخشبية، لتأهيل 50 قائدة ومرشدة لقيادة الفرق الكشفية على مستوى الكليات التقنية للبنات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.