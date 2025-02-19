تمكين 80 فتاة لقيادة البرامج الكشفية

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مسابقة التميز الكشفي التقني والإبداع الحرفي 2025، بتنظيم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، وبإشراف الإدارة العامة للأنشطة، بمشاركة 80 متدربة ومدربة في مسارات المسابقة الثلاثة، وهي المسار الكشفي، ومسار التقنية لخدمة الحرف اليدوية لتزامن المسابقة مع عام الحرف اليدوية 2025م، والمسار البيئي المستدام، على أرض الكلية التقنية للبنات بعنيزة، وكذلك إقامة دراسة كشفية تأسيسية للشارة الخشبية، لتأهيل 50 قائدة ومرشدة لقيادة الفرق الكشفية على مستوى الكليات التقنية للبنات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
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