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شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ورعاية.. اختتام برنامج تمكين القطاع الصحي في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت الدورة الثالثة من برنامج تمكين القطاع الصحي في البيانات والذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع جامعة الملك سعود ممثلة بمكتب الذكاء الاصطناعي ، بمشاركة 125 ممارسًا صحيًا، واستمر لمدة 5 أيام بمقر المدينة الطبية بالجامعة.
وتلقّى المشاركون في البرنامج العديد من المعارف والمهارات في مجال علم البيانات لمتخصصي الرعاية الصحية، وعلوم البيانات لأطباء الرعاية الصحية، وإدارة البيانات للمدراء في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعلم الآلة باستخدام لغة بايثون، مع تطبيقات عملية تضمن تطوير أدائهم في تحسين الرعاية الطبية ودعم اتخاذهم للقرارات استنادًا إلى البيانات الطبية، بما يعزز من قدراتهم لاتخاذ القرارات وبما يدعم تجويد العمل اليومي في القطاع الصحي ويسهم في تطويره.
ويشكّل البرنامج الذي اختتم دوراته الثلاث بمشاركة 325 ممارسًا صحيًا استمرارًا لجهود "سدايا" في تمكين القطاع الصحي من خلال تعزيز قدرات الكوادر الطبية فيه باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وعبر بناء القدرات الوطنية المختصة في مجال الرعاية الصحية وتزويدهم بالخبرات والمعارف المتقدمة، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي بالمملكة ويعزز من كفاءته.
وتلقّى المشاركون في البرنامج العديد من المعارف والمهارات في مجال علم البيانات لمتخصصي الرعاية الصحية، وعلوم البيانات لأطباء الرعاية الصحية، وإدارة البيانات للمدراء في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعلم الآلة باستخدام لغة بايثون، مع تطبيقات عملية تضمن تطوير أدائهم في تحسين الرعاية الطبية ودعم اتخاذهم للقرارات استنادًا إلى البيانات الطبية، بما يعزز من قدراتهم لاتخاذ القرارات وبما يدعم تجويد العمل اليومي في القطاع الصحي ويسهم في تطويره.
تمكين القطاع الصحيواستهدفت الدورة تمكين المشاركين من التعامل مع البيانات وفق أحدث أساليب ومهارات تحليل وإدارة البيانات عبر إجراء العديد من التطبيقات العملية المتخصصة التي تعزز من فعالية الأعمال في القطاع الصحي باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي عبر مختلف أدواته وتطبيقاته التي تخدم القطاع الصحي.
ويشكّل البرنامج الذي اختتم دوراته الثلاث بمشاركة 325 ممارسًا صحيًا استمرارًا لجهود "سدايا" في تمكين القطاع الصحي من خلال تعزيز قدرات الكوادر الطبية فيه باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وعبر بناء القدرات الوطنية المختصة في مجال الرعاية الصحية وتزويدهم بالخبرات والمعارف المتقدمة، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي بالمملكة ويعزز من كفاءته.