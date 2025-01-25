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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كأس العالم لسباق الدرونز يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دخل كأس العالم لسباق الدرونز موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمشاركة 50 دولة، كأكثر سباق للدرونز في العالم تشارك فيه الدول.
ويتنافس في الحدث الأبرز رياضيًا وتقنيًا "كأس العالم لسباق الدرونز" الذي يقام في الرياض أكثر من 140 طيارًا ينتمون لأكثر من 50 دولة.
ويخوض غمار المنافسات التي تحتضنها المملكة بتنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، وبرعاية موسم الرياض، في منطقة بوليفارد سيتي.
لتكون بذلك المدينة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيف هذه البطولة العالمية.
كما يعكس التزام المملكة بريادة الرياضات الإلكترونية، في إطار جهودها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير القطاعات التقنية والرياضية وتعزيز الابتكار.
وتعدّ هذه البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواحدة من أبرز الفعاليات العالمية في مجال سباقات الدرونز.
ويتنافس في الحدث الأبرز رياضيًا وتقنيًا "كأس العالم لسباق الدرونز" الذي يقام في الرياض أكثر من 140 طيارًا ينتمون لأكثر من 50 دولة.
كأس العالم لسباق الدرونزوذلك في تحد تصل السرعات فيه إلى 350 كيلومترًا في الساعة، للفوز بجوائز تبلغ 1,300,000 ريال سعودي، في سلسلة جولات تمنح الفائزين ألقابًا استنادًا إلى النتائج المحققة خلال العام.
ويخوض غمار المنافسات التي تحتضنها المملكة بتنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، وبرعاية موسم الرياض، في منطقة بوليفارد سيتي.
لتكون بذلك المدينة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيف هذه البطولة العالمية.
ريادة الرياضات الإلكترونيةهذا ويجمع هذا الحدث الذي انطلق عام 2016، بين التقنية المتطورة والإثارة الرياضية.
كما يعكس التزام المملكة بريادة الرياضات الإلكترونية، في إطار جهودها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير القطاعات التقنية والرياضية وتعزيز الابتكار.
وتعدّ هذه البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواحدة من أبرز الفعاليات العالمية في مجال سباقات الدرونز.