شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كأس العالم لسباق الدرونز يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية