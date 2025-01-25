شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. أمطار رعدية وجريان للسيول على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية وتتحول خلال فترة المساءً شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.