شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر ينقذ معتمرًا تعرض لسكتة دماغية داخل المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت الفرق التطوعية والإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، ظهر اليوم الجمعة عند الساعة 12:21 ظهراً، حالة طارئة لمعتمر يبلغ من العمر 60 عامًا تعرض لأعراض السكتة الدماغية أثناء أدائه لصلاة الجمعة داخل المسجد النبوي الشريف.



وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن مركز الترحيل الطبي تلقى بلاغًا يُفيد بوجود مريض فاقد للوعي يعاني من ضعف شديد في الجانب الأيمن من الجسم، مع استمرار الأعراض لمدة 20 دقيقة.

رعاية صحية

وفور تلقي البلاغ، توجهت الفرق التطوعية والإسعافية إلى الموقع، حيث قدمت الرعاية الطبية الأولية للمريض.



وبعد التقييم الطبي، تم التأكد من انطباق معايير السكتة الدماغية، ما استدعى تفعيل مسار السكتات الدماغية المعتمد لضمان نقله بسرعة إلى منشأة صحية متخصصة لتلقي الرعاية المناسبة، مع الحرص على استقرار حالته الصحية أثناء عملية النقل.

وأشار الدكتور الزهراني إلى أن الاستجابة السريعة والتعاون المثمر بين الفرق التطوعية والإسعافية يسهمان بشكل كبير في تحسين فرص الشفاء وتقليل مضاعفات الحالات الحرجة.

خدمة المعتمرين

كما أكد على التزام فرق الهلال الأحمر السعودي بتقديم خدمات إسعافية على أعلى مستوى لخدمة المعتمرين والزوار داخل المسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به.

ودعا الدكتور الزهراني الجميع إلى أهمية الإبلاغ السريع عن الحالات الطارئة، مع ضرورة التعرف على أعراض السكتة الدماغية التي تتطلب استجابة فورية.

وأوضح أن الهيئة توفر عدة قنوات للإبلاغ عن الحالات الطارئة، من بينها الرقم الموحد (997)، وتطبيق "أسعفني"، وخدمة نداء الاستغاثة من خلال تطبيق "توكلنا"، لضمان الوصول السريع إلى المريض وتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.