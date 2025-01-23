شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة حائل تطلق دليلًا سياحيًا شاملًا يضم 500 موقع في منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

وجهة سياحية عالمية

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة منطقة حائل دليلًا سياحيًا شاملًا يتضمن 500 موقع سياحي، بهدف تسهيل رحلة الزائر وتعريفه بأبرز المواقع في المنطقة، وذلك ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز قطاع السياحة وجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها.وأوضح مساعد أمين منطقة حائل للإعلام والاتصال المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي، أن هذا الدليل يهدف إلى توفير تجربة سياحية مميزة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدليل يحتوي على جميع الأماكن السياحية والترفيهية التي تشمل المواقع التاريخية، والمعالم الثقافية، إضافة إلى المواقع الطبيعية كالمتنزهات والمحميات والجبال، أيضًا الوجهات الترفيهية التي تضم المراكز التجارية والمنتجعات ومدن الألعاب.وأشار إلى أن الدليل يتيح للزوار إمكانية التخطيط المسبق لرحلاتهم من خلال تصنيف المواقع وفق المناطق الجغرافية والخدمات المتوفرة، ما يسهم في تسهيل التنقل واستكشاف الوجهات السياحية وجعل المملكة وجهة سياحية عالمية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، واستثمار التنوع الثقافي والجغرافي الذي تمتاز به المملكة.