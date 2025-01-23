شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 لمساعدة الشعب السوري والان نبدء بالتفاصيل

الطائرات الإغاثية السعودية للشعب السوري

دعم السعودية للشعب السوري

الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة.ويسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي.وذلك للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.كانت وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية الحادية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق.وكانت تحمل أيضا على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.وتعد المملكة من أوائل الدول التي وقفت مع الشعب السوري الشقيق في محنته عبر استضافتها الملايين منهم منذ اليوم الأول للأحداث التي شهدتها بلادهم عام 2011.ووفرت المملكة لهم متطلبات الحياة الأساسية من تعليم وعلاج بالمجان، وأتاحت لهم ممارسة العمل، ودمجهم بالمجتمع.