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صور.. مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 لمساعدة الشعب السوري

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة.
ويسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
المساعدات الإغاثية السعودية لسوريا - واس

وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي.
دعم السعودية للشعب السوري - واس

الطائرات الإغاثية السعودية للشعب السوري

وذلك للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.
مساعدات سعودية للشعب السوري - واس

ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

دعم السعودية للشعب السوري

كانت وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية الحادية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق.
وكانت تحمل أيضا على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.
وتعد المملكة من أوائل الدول التي وقفت مع الشعب السوري الشقيق في محنته عبر استضافتها الملايين منهم منذ اليوم الأول للأحداث التي شهدتها بلادهم عام 2011.
ووفرت المملكة لهم متطلبات الحياة الأساسية من تعليم وعلاج بالمجان، وأتاحت لهم ممارسة العمل، ودمجهم بالمجتمع.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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