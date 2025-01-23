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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 لمساعدة الشعب السوري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة.
ويسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي.
ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.
وكانت تحمل أيضا على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.
وتعد المملكة من أوائل الدول التي وقفت مع الشعب السوري الشقيق في محنته عبر استضافتها الملايين منهم منذ اليوم الأول للأحداث التي شهدتها بلادهم عام 2011.
ووفرت المملكة لهم متطلبات الحياة الأساسية من تعليم وعلاج بالمجان، وأتاحت لهم ممارسة العمل، ودمجهم بالمجتمع.
ويسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي.
الطائرات الإغاثية السعودية للشعب السوريوذلك للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.
ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.
دعم السعودية للشعب السوريكانت وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية الحادية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق.
وكانت تحمل أيضا على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.
وتعد المملكة من أوائل الدول التي وقفت مع الشعب السوري الشقيق في محنته عبر استضافتها الملايين منهم منذ اليوم الأول للأحداث التي شهدتها بلادهم عام 2011.
ووفرت المملكة لهم متطلبات الحياة الأساسية من تعليم وعلاج بالمجان، وأتاحت لهم ممارسة العمل، ودمجهم بالمجتمع.