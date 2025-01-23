شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة، تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل، تمتد الى أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-48 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، قد تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف قد تصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج قد يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تتحول جنوبية شرقية إلى شرقية في المساء على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.



أمطار متفاوتة الغزارة

أمطار خفيفة إلى متوسطة

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى الاثنين المقبل، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تتراوح سرعتها من 50 إلى 60 كم/ساعة، مع احتمالية جريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، إضافة إلى الأعاصير القمعية أو الشواهق المائية.وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، الجوف، والحدود الشمالية من الخميس إلى الاثنين، وعلى مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وحائل يومي الأحد والاثنين.

فيما يتوقع أن تشهد المهد والحناكية بمنطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة من الخميس إلى السبت، وكذلك جدة وخليص أمطارًا خفيفة مساء السبت إلى صباح الأحد، ومنطقة نجران من الخميس إلى الاثنين، ومنطقة تبوك يوم الاثنين.

وأهاب المركز بالجميع متابعة مستجدات الحالة الجوية عبر منصاته الإعلامية، لمعرفة المناطق والمحافظات المتأثرة بها، مع الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية، حرصا على سلامة الجميع.