شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: ترامب بذل جهودًا كبيرة للوصول إلى إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

تدخل الإدارة الأمريكية

ضم الاحتلال الضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأربعاء، بجهود دبلوماسية بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسهمت في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد 15 شهرًا من الحرب.وقال جوتيريش في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية: "أود الإشادة بالولايات المتحدة وقطر وتركيا لجهودها على مدى أشهر من أجل التوصل إلى إطلاق سراح الرهائن والوصول إلى وقف إطلاق النار".وأضاف: "كان هناك إسهام كبير للجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلها الرئيس الأمريكي المنتخب وقتها"، في إشارة إلى ترامب قبل تنصيبه.تابع جوتيريش: "كانت المفاوضات تراوح مكانها وتطول، ثم فجأة حدث الأمر". مشيدا أيضًا بـ"عمل" الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن.وتوعّد ترامب في مطلع ديسمبر بتحويل المنطقة إلى "جحيم" إذا لم يُفرج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة في إطار اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس قبل عودته إلى البيت الأبيض.حذر جوتيريش في مداخلته من خطر ضم دولة الاحتلال الضفة الغربية المحتلة، في ظل الوضع المضطرب السائد.وقال: "ما لم يتضح بعد هو مستقبل العلاقات، وأحد الاحتمالات هو ضم الضفة الغربية، وعلى الأرجح نوع من الفوضى في غزة".أشار إلى أن أي عملية ضم ستكون "بالتأكيد مخالفة للقانون الدولي، وستعني أنه لن يكون هناك يوم سلام في الشرق الأوسط".