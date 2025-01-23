شكرا لقرائتكم خبر عن النيران تنتشر بسرعة.. اندلاع حريق غابات جديد شمال لوس أنجلوس والان نبدء بالتفاصيل

أوامر إخلاء سريعة

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق غابات جديد يوم الاربعاء شمال لوس أنجلوس الأمريكية، ما استدعى إصدار أوامر إخلاء في منطقة شهدت أخيرًا حرائق مدمرة.وتنتشر النيران بسرعة بالقرب من بحيرة كاستايك، وأتت على 1400 هكتار في أقل من ساعتين.وساعدت رياح سانتا آنا الحارة والجافة المستمرة في الهبوب فوق المنطقة على تأجيج الحريق، ما أدى إلى تصاعد سحابة هائلة من الدخان والجمر فوق النيران.صدرت أوامر إخلاء في المناطق المحيطة بالبحيرة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترًا شمال لوس أنجلوس، وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا.وأظهرت لقطات عناصر شرطة في الحي يحثون السكان على إخلاء منازلهم.وجنوب كاليفورنيا في حال تأهب منذ أن دمرت حرائق ضخمة أجزاء من لوس أنجلوس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصًا وتدمير أكثر من 15 ألف مبنى.