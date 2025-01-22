شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. إحباط تهريب 352 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مخالفة تخييم

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك تهريب (352275) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.كما تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ? . كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الباكستانية والسودانية، لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.