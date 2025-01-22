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شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. إحباط تهريب 352 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك تهريب (352275) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.