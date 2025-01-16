شكرا لقرائتكم خبر “دله طيبة” تُشارك في مؤتمر ومعرض الحج 2025 لتقديم حلول إقامة متميزة لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تُشارك دله طيبة، أحد الكيانات الفندقية التابعة لدله البركة، في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتنظيم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن. وتهدف دله طيبة من خلال هذه المشاركة إلى استعراض خدماتها الفندقية المتميزة التي تُسهم في توفير إقامة مريحة وراقية لضيوف الرحمن في المدينة المنورة.

ويُعد فندق دله طيبة من أبرز الفنادق التي تقدم حلول إقامة متكاملة للحجاج والمعتمرين، حيث تجمع بين الراحة والرفاهية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والخدمة. ويتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي في المدينة المنورة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لضيوف الرحمن الباحثين عن إقامة مريحة وقريبة من المسجد النبوي.

وتركز دله طيبة خلال مشاركتها في المعرض على تعزيز شراكاتها مع الجهات المختصة ومقدمي الخدمات السياحية، بهدف تطوير باقات الإقامة التي تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين. كما تسعى إلى إبراز جهودها في تحسين تجربة الضيوف من خلال تقديم خدمات ضيافة راقية ومرافق متكاملة لضمان راحتهم أثناء أداء المناسك.

وتُعد مشاركة دله طيبة في مؤتمر ومعرض الحج 2025 خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتقديم حلول إقامة متميزة لضيوف الرحمن، وتعزيز دورها كشريك رئيسي في منظومة خدمة الحجاج والمعتمرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين وتطوير تجربة الحج والعمرة.