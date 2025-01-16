“دله طيبة” تُشارك في مؤتمر ومعرض الحج 2025 لتقديم حلول إقامة متميزة لضيوف الرحمن

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ويُعد فندق دله طيبة من أبرز الفنادق التي تقدم حلول إقامة متكاملة للحجاج والمعتمرين، حيث تجمع بين الراحة والرفاهية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والخدمة. ويتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي في المدينة المنورة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لضيوف الرحمن الباحثين عن إقامة مريحة وقريبة من المسجد النبوي.
وتركز دله طيبة خلال مشاركتها في المعرض على تعزيز شراكاتها مع الجهات المختصة ومقدمي الخدمات السياحية، بهدف تطوير باقات الإقامة التي تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين. كما تسعى إلى إبراز جهودها في تحسين تجربة الضيوف من خلال تقديم خدمات ضيافة راقية ومرافق متكاملة لضمان راحتهم أثناء أداء المناسك.
وتُعد مشاركة دله طيبة في مؤتمر ومعرض الحج 2025 خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتقديم حلول إقامة متميزة لضيوف الرحمن، وتعزيز دورها كشريك رئيسي في منظومة خدمة الحجاج والمعتمرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين وتطوير تجربة الحج والعمرة.
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