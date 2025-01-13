شكرا لمتابعة خبر عن درجات التوصيل تتسبب في زحام شديد بأحد شوارع الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد أحد الشوارع ازدحامًا بالدراجات النارية الخاصة بتطبيقات التوصيل بسبب عروض خصم لأحد المطاعم.

وأظهر مقطع فيديو متداول ازدحامًا في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الرياض، بالدراجات النارية الخاصة بتطبيقات التوصيل، حيث تجمعت أعداد كبيرة منها أمام أحد المطاعم.

وأثار هذا الفيديو جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى البعض أن هذا الازدحام نتيجة طبيعية لارتفاع الطلب على خدمات التوصيل، بينما طالب آخرون بضرورة تدخل الجهات المعنية لتنظيم حركة هذه الدراجات.