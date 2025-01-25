شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 18 يسجل 3300 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم السبت 25 - 1- 2025 وتوقعات بتغيرات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق العالمي وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الرسمية، وسجل عيار 18 مبلغ 3300 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4400 جنيه.

عيار 21 يسجل 3850 جنيها.

عيار 18 يسجل 3300 جنيه.

الجنيه الذهب 30800 جنيه.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر الماضي عند 2778 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2775 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2753 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.



اقترب سعر الذهب العالمي أكثر من المستوى التاريخي الذي سجله في أكتوبر الماضي عند 2790 دولار للأونصة، حيث يقدم الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.7% حتى الآن وهو ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.