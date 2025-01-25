شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "النساجون الشرقيون للسجاد" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 29.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 772.6 مليون جنيه، يليه سهم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 8 ملايين ورقة، وقيمة تداول 678.9 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم " مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 11.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 605.7 مليون جنيه، ثم "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)" بحجم تداول 884.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 602.5 مليون جنيه، ثم "المطورون العرب القابضة" بحجم تداول 1.5 مليار ورقة، وقيمة تداول 578 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 4.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 555.5 مليون جنيه، ثم "مصر للألومنيوم" بحجم تداول 3.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 552.4 مليون جنيه، ثم "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك"، بحجم تداول 8.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 51.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مجموعة أي أف جي القابضة"، بحجم تداول 24.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 501.6 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 190.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 489.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 29997.69 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 8516.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 11666.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 37327.59 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10597.61 نقطة.