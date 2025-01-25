شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 25-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 25 يناير 2025 01:00 ص
ننشر سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 25-1-2025، وسجل عيار 24 مبلغ 27.500 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب في الكويت
عيار 24 سجل 27.500 دينار
عيار 22 سجل 25.225 دينار
عيار 21 سجل 24.075 دينار
عيار 18 سجل 20.625 دينار
عيار 14 سجل 16.050 دينار
عيار 12 سجل 13.750 دينار
الاونصة سجلت 855.550 دينار
الجنيه الذهب سجل 192.550 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2776.16 دولار
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز