شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 25-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 25-1-2025، وسجل عيار 24 مبلغ 27.500 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الكويت

عيار 24 سجل 27.500 دينار

عيار 22 سجل 25.225 دينار

عيار 21 سجل 24.075 دينار

عيار 18 سجل 20.625 دينار

عيار 14 سجل 16.050 دينار

عيار 12 سجل 13.750 دينار

الاونصة سجلت 855.550 دينار

الجنيه الذهب سجل 192.550 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2776.16 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



