شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم السبت 25-1-2025.. الطن يبدأ من 38 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الحديد اليوم السبت 25-1-2025، لدى الشركات والموزعين، وسجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف إلى 38500 جنيه تسليم أرض المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن، ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب في مصر، 15.76 مليون طن ما بين 8.8 مليون طن من المصانع المتكاملة، و2.72 مليون طن من المصانع نصف المتكاملة، و4.22 مليون طن من مصانع الدرفلة، وفق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وبلغ إجمالي الإنتاج من المصانع (شامل التصدير) حوالي 8.5 مليون طن عام 2024 مقسم ما بين 5.8 مليون طن من المصانع المتكاملة، و1.3 مليون طن من المصانع نصف المتكاملة، و1.4 مليون طن من مصانع الدرفلة.

فيما بلغ إجمالي الطاقة غير المستغلة في مصانع الحديد حوالي 7.26 مليون طن موزع بين 3 ملايين طن من المصانع المتكاملة، و2.72 مليون طن من المصانع نصف المتكاملة، و4.22 مليون طن من مصانع الدرفلة.

واستقرت أسعار الحديد اليوم السبت 25-1-2025، وثبتت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000 جنيه، وبلغ سعر الحديد ما بين 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع، ويصل متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه.

ويقدم الخليج 365 أسعار الحديد بكبرى الشركات المنتجة

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاى 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.