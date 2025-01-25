شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية فى ثالث أسبوع خلال يناير.. 4 أسهم ترتفع بنسبة تتجاوز 20% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 4 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 20% خلال ثالث أسبوع في شهر يناير الجارى، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنسبة 47.20% ليصل إلى مستوى 0.736 جنيه.

2- المشروعات الصناعية والهندسية بنسبة 30.59% ليصل إلى مستوى 0.333 جنيه.

3- المطورون العرب القابضة بنسبة 22.29% ليصل إلى مستوى 0.406 جنيه.

4- سبيد ميديكال بنسبة 20.96% ليصل إلى مستوى 0.427 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 29997.69 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 8516.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 11666.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 37327.59 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10597.61 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 47.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.243 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.405 تريليون جنيه إلى 1.438 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 406.2 مليار جنيه إلى 415.9 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.