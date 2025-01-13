شكرا لمتابعة خبر عن رئيس وزراء اليونان يزور معالم العلا.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، منطقة “الحِجِر” التاريخية بمحافظة العُلا.

وشهدت زيارته التجول في أبرز المعالم والمواقع الأثرية بالعلا ومن بينها جبل “أثلب” الذي يضم موقع “الديوان” بشمال شرق منطقة الحِجِر.

يذكر أن رئيس الوزراء اليوناني سيلتقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في العلا.

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