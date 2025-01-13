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رئيس وزراء اليونان يزور معالم العلا.. صور

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الرياض - علي القحطاني - زار رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، منطقة “الحِجِر” التاريخية بمحافظة العُلا.

وشهدت زيارته التجول في أبرز المعالم والمواقع الأثرية بالعلا ومن بينها جبل “أثلب” الذي يضم موقع “الديوان” بشمال شرق منطقة الحِجِر.

يذكر أن رئيس الوزراء اليوناني سيلتقي صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في العلا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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