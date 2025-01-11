شكرا لمتابعة خبر عن نجم النصر يفتح الباب للعودة إلى الأهلي..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب عبد الرحمن غريب، نجم نادي النصر السعودي، عن إمكانية عودته مجددًا إلى صفوف ناديه السابق الأهلي، وذلك في تصريحات صحفية مثيرة.

وكان غريب قد رحل عن الأهلي في صفقة انتقال حر إلى النصر، بعد مسيرة طويلة قضاها مع الفريق الأول.

ورغم تألقه مع “العالمي” وتقديمه مستوى مميزًا، إلا أن اللاعب لم يغلق الباب أمام إمكانية العودة إلى ناديه الأصلي.

وقال غريب في تصريحات خاصة لتطبيق “هاتريك”: “أكيد ممكن العودة إلى الأهلي، أنا عشت فيه 15 سنة منذ أن كان عمري 8 سنوات”.

وأضاف اللاعب: “الأهلي له مكانة خاصة في قلبي، ولا أنسى الفترة التي قضيتها هناك”.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن ، حيث حقق 8 انتصارات و4 تعادلات وخسارة مباراتين.