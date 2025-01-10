"الميمان" يحتفل بزفاف ابنه "نايف" في مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل اللواء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان، بزفاف ابنه المحامي نايف على ابنة الشيخ عبدالرحمن بن حامد العبادي، وسط حضور عدد من الوجهاء والأعيان وأهالي العروسين بمكة المكرمة.

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