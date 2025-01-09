شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: حالة ممطرة غدًا والرطوبة بالرياض وصلت لـ 96 وتكون الندى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن أجواء الطقس المتوقعة اليوم وغدًا الجمعة على معظم مناطق المملكة .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن الأجواء المتوقعة من من باردة إلى باردة جدًا على معظم مناطق المملكة، والساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر لطيف.”

وأضاف:” الحرارة المسجلة فجر اليوم الخميس1446/7/9هـ الساعة “6 وفقًا لـ”meteologix” ‏أقل حرارة في طريف والقريات درجتين الرياض”7″درجة مئوية، ورطوبة عالية على معظم المناطق وصلت في الرياض 96% وتشكل الندى.”

‏وتابع: حالة ممطرة متوقعة اليوم على أجزاء من المملكة والخليج وهي ⁧‫الحالة الممطرة السادسة‬⁩ لعام1446هـ ‏من مساء غد الجمعة على أجزاء من الغربية والجنوبية فالشمالية ثم الوسطى فالشرقية، تمتد للكويت وقطر والبحرين والامارات وعُمان واليمن والأمطار من خفيفة لشبه غزيرة.”