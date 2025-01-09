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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: حالة ممطرة غدًا والرطوبة بالرياض وصلت لـ 96 وتكون الندى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن أجواء الطقس المتوقعة اليوم وغدًا الجمعة على معظم مناطق المملكة .
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن الأجواء المتوقعة من من باردة إلى باردة جدًا على معظم مناطق المملكة، والساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر لطيف.”
وأضاف:” الحرارة المسجلة فجر اليوم الخميس1446/7/9هـ الساعة “6 وفقًا لـ”meteologix” أقل حرارة في طريف والقريات درجتين الرياض”7″درجة مئوية، ورطوبة عالية على معظم المناطق وصلت في الرياض 96% وتشكل الندى.”
وتابع: حالة ممطرة متوقعة اليوم على أجزاء من المملكة والخليج وهي الحالة الممطرة السادسة لعام1446هـ من مساء غد الجمعة على أجزاء من الغربية والجنوبية فالشمالية ثم الوسطى فالشرقية، تمتد للكويت وقطر والبحرين والامارات وعُمان واليمن والأمطار من خفيفة لشبه غزيرة.”