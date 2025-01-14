شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يعلن انتهاء الحالة الممطرة السادسة‬⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء الحالة الممطرة السادسة‬⁩.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” اليوم الثلاثاء 1446/7/14هـ الساعة 6 فجرًا، انتهت ⁧‫الحالة الممطرة السادسة‬⁩.”

وأضاف :” الحرارة المسجلة وفقًا لـ”meteologix” ‏أقلها حائل”2″، والرياض”7″درجة مئوية.”

‏وتابع :” أجواء من باردة لباردة جدًا على معظم الجزيرة العربية، والساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر معتدل، وسماء صحو بوجه عام عدا سحب على الشمالية الغربية.”

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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