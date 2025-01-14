شكرا لمتابعة خبر عن كرم ضيافة أهل الجوف: مواطن يهدي مشجع هلالي قهوة أثناء المباراة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفتة رائعة أثناء مباراة الهلال والعروبة ضمن مسابقة الدوري، والتي أقيمت في الجوف، قام أحد المواطنين بإهداء مشجع هلالي كوب قهوة وسط أجواء حماسية.

وأظهر الفيديو المتداول شابًا يحمل عدة أكواب قهوة مغلفة، حيث قام بإلقاء أحد الأكواب نحو المشجع الذي أسرع في التقاطه، مما أثار إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقى المقطع تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالتالي: “حي عينكم يا أهل الجوف” ، “ونعم يا أهل الجوف”، “ما شوفت مثل كرم أهل الجوف”، “عز يا أهلنا” .

والجدير بالذكر أن الهلال فاز على العروبة بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري روشن للمحترفين.