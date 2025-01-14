شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة تحذر رعاياها من تقلبات جوية في لوس أنجلوس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس رعاياها لتوخي الحذر من تقلبات جوية في لوس أنجلوس والمدن المجاورة لها.

وكتبت القنصلية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” : “نهيب بما صدر من قبل السلطات المختصة بولاية كاليفورنيا من تحذيرات بشأن توقعات حدوث تقلبات جوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة في لوس أنجلوس والمدن المجاورة لها من الجميع توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وأكدت على أهمية متابعة التنبيهات والتحديثات الرسمية المتعلقة بالحرائق الصادرة من الجهات المختصة الأميركية”.

وأضافت أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل مع الأرقام التالية:3108956642 – 3235421657 – 3235421674.

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