شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى شمالية شرقية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى اعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.

بينما حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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