شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد 3 التزامات على الوكيل الملاحي في تقديم بيانات البضائع من المنافذ البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أهم المعلومات المطلوبة

التقديم المسبق عبر منصة الهيئة

الدمام - شريف احمد - حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توضيح كافة مراحله لاستكمال إجراءات التخليص المسبق عليها قبل الوصول أو بعد وصولها إلى الدائرة الجمركية.وذلك على نحو يسهم في تعزيز أمن العمليات وإدارة المخاطر عبر الحدود وتسريع معدلات الفسح، وتبسيط الإجراءات على المكلفين وكل أصحاب المصلحة في القطاع الجمركي.وألزمت الهيئة التزامات الوكيل الملاحي في مرحلة التقديم المسبق، بتقديم البيانات والمعلومات التالية: اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة، وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت.وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية، وعدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها، واسم الشاحن واسم المرسل إليه، والموانئ التي شحنت منها البضاعة، وتاريخ ووقت شحن البضائع من بلد المصدر.وأوجبت على الوكيل الملاحي في حالات تجزئة بوالص الشحن - أن يقوم بتجزئتها قبل الوصول وفقاً للمدد الموضحة في الفقرة «1» من هذه المادة. ​​وألزمت الوزارة المستورد أو من يفوضه بالبدء بإجراءات التقديم المسبق للبيان الجمركي عبر منصة الهيئة المعتمدة، وتعبئة جميع البيانات المطلوبة للشحنة بمجرد وصول الإشعار - له أو لمفوضه - بتقديم المانيفست من قبل الوكيل الملاحي، وذلك للبيانات التالية: أصناف البضاعة وكمياتها ووزنها، ورقم بوليصة الشحن، وقيمة البضاعة، واسم المصدّر. ​وأتاحت للمستورد أو من يفوضه استكمال إجراءات التخليص المسبق عن البضاعة وفقا لاستيفاء قيود الاستيراد قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية، وسداد الرسوم الجمركية والضرائب وأي مستحقات أخرى قبل أو بعد وصول البضاعة للدائرة الجمركية.